La Sampdoria vince ai rigori col Como: avanti in Coppa Italia

Dopo l’1-1 dei novanta minuti, la Sampdoria batte il Como per 1-1. Decisivo il penalty finale di Tutino, neo acquisto doriano.

PARI E RIGORI – A Marassi va in scena il trentaduesimo di finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Como. I lariani, da quest’anno, sono nuovamente in Serie A e il proprio debutto in campionato sarà contro la Juventus di Thiago Motta all’Allianz Stadium. Nei blucerchiati gioca dal primo minuto il giovane Ebenezer Akinsanmiro, ragazzo di proprietà dell’Inter. Match equilibrato con due mostri sacri come Andrea Pirlo da un lato e Cesc Fabregas dall’altro a chiudere le rispettive compagini. Il primo tempo si accende nel finale: al 37′ arriva il vantaggio dei padroni di casa con la rete del difensore cipriota Ioannou. Ma il Como non demorde e al 44′ agguanta il pareggio con l’ex attaccante del Milan Patrick Cutrone. Tegola per Fabregas, che dopo 17′ si vede costretto a richiamare in panchina Raphael Varane, out per un problema al ginocchio. Nella ripresa, è più il Como a fare la partita, ma la squadra di Fabregas non riesce ad impensierire più di tanto i blucerchiati. Anzi, nel finale di partita, sono i doriani ad avvicinarsi al gol del 2-1 in più di un’occasione con Coda. Rosso per Iovine al 95′.

Sampdoria-Como 1-1 al 90′

37′ Ioannau (S), 44′ Cutrone (C)

RIGORI

Da Cunha (C) GOL

Vieira (S) GOL

Verdi SBAGLIATO

Benedetti GOL

Braunoder SBAGLIATO

Meulensteen SBAGLIATO

Baselli GOL

Coda GOL

Strefezza GOL

Tutino GOL