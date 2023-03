La Sampdoria ritrova il successo: Verona KO! Gaich tragicomico

Vince 3-1 la Sampdoria contro il Verona nello scontro diretto in chiave salvezza. Segna due volte Gabbiadini, mentre Gaich realizza una doppietta fantasma

STANKOVIC RESPIRA − La Sampdoria ritrova finalmente la vittoria in Serie A e si ricandida nuovamente per la corsa alla salvezza. Battuto nello scontro diretto il Verona. Partita molto bella e con tante occasioni. Pronti-via e nel giro di sei minuti ci provano Lazovic da un lato e Djuricic dall’altro, bravissimi rispettivamente Turk e Montipò. Al 24′, la squadra di Stankovic passa in vantaggio: flipper in area di rigore da calcio d’angolo e bravissimo Gabbiadini nel tap-in vincente. Undici minuti più tardi l’ex Napoli ne fa un altro, questa volta molto più bello: riceva palla sulla trequarti e col sinistro lascia partire una grandissima conclusione a battere Montipò. Nella ripresa, esce forte il Verona e al contempo inizia il pomeriggio tragicomico di Gaich. Tra il 61 e il 66′ l’attaccante argentino segna due volte, ma in entrambe le occasioni il Var gli annulla la rete. Il record di realizzazioni annullate in una singola partita è di Caputo (tripletta fantasma a settembre 2020 in Spezia-Sassuolo). Alla fine, l’Hellas riesce a trovare il gol che accorcia quantomeno le distanze con Faraoni. Nel finale, arriva il terzo gol doriano con Zanoli. Vince la Sampdoria.