Sampdoria, Ranieri recupera Bereszynski per la sfida contro...

Sampdoria, Ranieri recupera Bereszynski per la sfida contro l’Inter?

Condividi questo articolo

Claudio Ranieri Sampdoria

La Sampdoria allenata da Claudio Ranieri può sorridere in vista del nuovo anno. Bartosz Bereszynski, infortunatosi a inizio dicembre, potrebbe recuperare proprio per la sfida contro l’Inter in programma mercoledì 6 gennaio.

IL RECUPERO – Infortunatosi a inizio dicembre, Bartosz Bereszynski ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra dopo la sfida contro il Milan. Nelle ultime settimane il calciatore ha continuato a lavorare per smaltire il problema a cercare di recuperare la forma migliore. Secondo le ultime che arrivano da Bogliasco, il terzino polacco continua il percorso di recupero per il rientro, cercando di bruciare le tappe, programmando così un possibile rientro. Il calciatore difatti potrebbe recuperare proprio per la sfida di mercoledì prossimo contro l’Inter, cioè dopo la quindicesima giornata.