Sampdoria, Ranieri: “Inter e Roma, sveglia subito. Campionato falsato”

Intervistato ai microfoni del sito de Il Secolo XIX, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato della ripartenza del campionato di Serie A contro Inter e Roma

SERIE A – Queste le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, sulla ripresa del campionato di Serie A che vedrà la squadra blucerchiata affrontare Inter e Roma. «Diciamo che questa doppietta ci sveglierà subito e ci permetterà di andare in forma. Come tutte le squadre, finora ci siamo solamente allenati tra di noi e non sappiamo a che punto siamo. Lo scopriremo affrontando gli avversari. Ci aspetta uno spicchio di campionato dai contorni sconosciuti e onestamente anche falsato, con quello che è successo. In ballo ci sono enormi interessi e dobbiamo finirlo. Lo hanno capito i tifosi, lo hanno capito tutti quanti… perciò, finiamolo».

Fonte: Damiano Basso – IlSecoloXIX.it