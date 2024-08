Sampdoria, pari alla prima col Frosinone e subito Akinsanmiro!

La prima giornata di Serie B regala subito emozioni con il pareggio per 2-2 tra Frosinone e Sampdoria, una partita intensa che ha visto le due squadre alternarsi nel controllo del gioco e delle emozioni.

SOLO PARI – Il match si accende negli ultimi istanti del primo tempo, quando i padroni di casa del Frosinone trovano il vantaggio grazie a Giuseppe Ambrosino, che al 45′ segna l’1-0, sfruttando al meglio una disattenzione della difesa doriana. Nella ripresa, però, la Sampdoria mostra il suo carattere e al 54′ trova il pareggio con Lorenzo Venuti, bravo a capitalizzare un’azione corale e battere il portiere avversario con un tiro preciso. Il gol ridà fiducia agli uomini di Andrea Pirlo, che spingono ancora e al 67′ completano la rimonta grazie a Massimo Coda. Ma il Frosinone non si arrende e, spinto dal proprio pubblico, continua a cercare il gol del pareggio. Gli sforzi dei ciociari vengono premiati all’80’ con la rete di Filippo Di Stefano.

Inter spettatrice, guarda interessata la Sampdoria

SUBITO IN CAMPO – Tra i protagonisti della partita, uno sguardo particolare è stato rivolto a Ebenezer Akinsamiro, giovane centrocampista della Sampdoria, in prestito dall’Inter. Il 19enne, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha fatto il suo esordio da titolare in Serie B, offrendo una prestazione solida e mostrando personalità in mezzo al campo. La sua performance non è passata inosservata, soprattutto agli occhi dell’Inter, che lo ha ceduto in prestito alla Sampdoria con diritto di opzione e contro-opzione, volendo monitorare da vicino la sua crescita e maturazione.