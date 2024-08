La Sampdoria non esce dal tunnel: altro stop con il Bari. Uno dell’Inter in campo

La Sampdoria continua a faticare in questo avvio di stagione in Serie B, collezionando un altro pareggio a reti inviolate contro il Bari nella quarta giornata di campionato. In campo uno dell’Inter.

ALTRO PARI – La Sampdoria, che ambisce alla promozione in Serie A, ha fin qui raccolto solo due punti, un bottino decisamente al di sotto delle aspettative per un club con ambizioni così alte. L’avvio di stagione lento e deludente ha portato all’esonero di Andrea Pirlo, il cui progetto tattico non è riuscito a imprimere il cambio di passo necessario. Al suo posto, la dirigenza ha scelto Andrea Sottil, nella speranza di dare una scossa alla squadra. Ciò nonostante, l’impatto del nuovo allenatore non è stato immediato: la Sampdoria è apparsa ancora una volta priva di idee e incapace di trovare la via del gol. Sottil ha optato per una formazione iniziale in cui Ebenezer Akinsanmiro, giovane talento ex Inter Primavera, è stato relegato in panchina. Una scelta che ha sorpreso, considerando che sotto la guida di Pirlo, Akinsanmiro aveva guadagnato un posto da titolare.

La prestazione delll’ex Primavera dell’Inter

NUOVA CHANCE – Il centrocampista nigeriano è entrato in campo solo al 58’, sostituendo Benedetti, ma non è riuscito a incidere come sperato. La sua prestazione è stata macchiata da un’ammonizione, frutto di un intervento in ritardo che ha evidenziato la difficoltà della Sampdoria nel mantenere alta la concentrazione e la lucidità in un momento di evidente crisi. Ricordiamo che l’Inter ha ceduto il calciatore a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto.