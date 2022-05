Sampdoria, Giampaolo segue le orme dell’Inter: Asado argentino per tutti

La Sampdoria prepara la sfida con l’Inter valevole per l’ultima giornata di campionato, in programma a San Siro domenica 22 maggio alle ore 18.00. Il tecnico blucerchiato ha seguito le orme nerazzurre offrendo una grigliata di Asado, la tipica carne argentina, a squadra e dirigenza

ASADO PER TUTTI – La Sampdoria di Marco Giampaolo domenica 22 maggio scenderà in campo a San Siro contro l’Inter che nutre ancora qualche piccola speranza scudetto. I blucerchiati si sono riuniti oggi al “Mugnaini” di Bogliasco sia per proseguire con il lavoro in vista del match ma anche per festeggiare la salvezza. Il tecnico doriano infatti ha deciso di imitare l’Inter offrendo a squadra, staff, dirigenti, dipendenti e collaboratori l’Asado argentino. Una grande grigliata per fare gruppo, brindare al traguardo raggiunto e avvicinarsi con il migliore spirito possibile alla partita di domenica.