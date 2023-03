Sampdoria e Salernitana non si fanno male: pareggio senza reti al Ferraris

La Sampdoria continua il suo digiuno di vittorie: per la squadra di Stankovic pareggio a reti bianche contro la Salernitana.

PAREGGIO – Sampdoria-Salernitana è terminata con il punteggio di 0-0. Un pareggio a reti bianche figlio di una partita in cui le due squadre non riescono a rendersi particolarmente pericolose in zona gol: unico squillo degno di nota sul finire del secondo tempo con Quagliarella che coglie l’esterno della rete dopo una bella girata. Per la squadra di Stankovic un punto che serve a poco ai fini della classifica: i blucerchiati restano ultimi in classifica a quota 12 e a – 9 dallo Spezia quart’ultimo. La Salernitana sale a 25 punti, a + 7 sul Verona terzultimo.