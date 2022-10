Sampdoria, due importanti recuperi in difesa per Stankovic! Sabato l’Inter

La Sampdoria alle 18.30 affronta la Cremonese nel match valevole per l’undicesima giornata di Serie A che precede la sfida dei blucerchiati contro l’Inter (sabato alle 20.45 a San Siro). Stankovic recupera due difensori

DUE RECUPERI – La Sampdoria dopo il successo in Coppa Italia ai calci di rigore si appresta a sfidare la Cremonese allo stadio “Giovanni Zini” nel match in programma oggi alle 18.30 e valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Il tecnico blucerchiato, Dejan Stankovic, che alla prossima di campionato sfiderà l’Inter a San Siro, recupera due importanti difensori, ossia Colley e Bereszyński che partiranno entrambi dal 1′. Per il resto, secondo le ultime di Sky Sport, possibile novità nel modulo con un 4-2-3-1.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Amione, Murru; Rincon, Verre; Pussetto, Sabiri, Djuricic; Caputo