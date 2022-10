Sampdoria, che terremoto: Giampaolo e un dirigente vicini all’esonero!

La Sampdoria perde in casa contro il Monza (vedi report) e Giampaolo è ormai ad un passo dall’esonero. Secondo quanto rivelato da Michele Criscitiello, un dirigente segue a ruota il tecnico

TERREMOTO – La Sampdoria scivola all’ultimo posto in classifica dopo l’ennesima sconfitta, stavolta in casa contro il Monza, con solo 2 punti conquistati in otto giornate di campionato. Il club è pronto a un vero e proprio terremoto con Marco Giampaolo a un passo dall’esonero e squadra affidata a Tufano. Secondo Michele Criscitiello, Carlo Osti, direttore dell’area tecnica della Sampdoria, seguirà a ruota il tecnico.