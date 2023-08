Sampdoria avanti in Coppa Italia al 16° rigore: Pirlo esordio vincente

Si chiude ai rigori Sampdoria-Sudtirol, dopo l’1-1 sia al 90′ sia al 120′. Alla fine a spuntarla, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, sono i blucerchiati con un definitivo 8-7.

DAL DISCHETTO – La Sampdoria rischia più volte, ma alla fine l’esordio di Andrea Pirlo in blucerchiato è vincente. Al Ferraris è 8-7 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Sudtirol, dopo i rigori. I padroni di casa si illudono di poter chiudere la pratica in tempo breve al 16′, quando Valerio Verre crossa e Mehdi Léris si inserisce battendo a rete. Il Sudtirol però già dall’anno scorso in Serie B ha fatto vedere di essere una squadra dura a morire, tenendo il campo nonostante lo svantaggio. Questo porta al pareggio al quarto minuto di recupero del primo tempo, con Raphael Odogwu che sfrutta un errore avversario e serve Daniele Casiraghi per l’1-1. Ripresa non certo entusiasmante, ci prova appena oltre il 90′ Leonardo Benedetti ma senza trovare la porta. Al 95′ il nuovo arrivato alla Sampdoria Estanis Pedrola entra in area da sinistra, destro sul primo palo e una deviazione manda il pallone fuori. Nei supplementari doppia occasione per il Sudtirol al 119′: contropiede con tiro di Silvio Merkaj respinto da Nicola Ravaglia, che si oppone anche sulla respinta dell’ex Riccardo Ciervo. Ai rigori a segno i primi sette, poi Fabio Depaoli calcia altissimo. La chance di passare per il Sudtirol ce l’ha Jérémie Broh, ma prende il palo con rimpallo su Ravaglia. Si va a oltranza, dove Andrea Masiello (fischiatissimo in quanto ex Genoa) conclude sopra la traversa. Nicola Murru, al sedicesimo rigore, trasforma il definitivo 8-7 e manda avanti la Sampdoria.