Sampdoria-Atalanta, 0-2 per Gasperini: un gol al debutto in Serie A

Si è da poco conclusa Sampdoria-Atalanta, una delle due partite (insieme a Milan-Udinese), che hanno aperto la Serie A 2022-2023. I bergamaschi conquistano una vittoria per 0-2, grazie alla rete di Rafael Toloi e al gol all’esordio in Serie A di Lookman.

VITTORIA DI MISURA – Buona la prima per Gian Piero Gasperini: Sampdoria-Atalanta termina infatti 0-1, regalando così ai bergamaschi una partenza con il piede giusto. A decidere è la rete al minuto 26 del difensore Rafael Toloi su assist di Pasalic. I blucerchiati provano a reagire e vanno a più riprese vicini al gol del pari, ma la sfortuna blocca tutto: prima Sabiri colpisce il palo su punizione, poi Quagliarella vede una sua conclusione a giro spegnersi sulla traversa. Nel finale i bergamaschi vanno prima vicini allo 0-2 con Lookman che si vede però annullare la rete. Che non tarda ad arrivare, visto che l’attaccante all’esordio in Serie A trova poi in pieno recupero lo 0-2 finale.