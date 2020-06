Sampdoria, altra partitella in ottica Inter con 5 out. Riposo fino a martedÃ¬

Sampdoria, altra partitella in ottica Inter con 5 out. Riposo fino a martedì

Condividi questo articolo

Ultimo allenamento settimanale per la Sampdoria, in vista della sfida contro l’Inter in programma la prossima settimana. Ancora fuori in cinque, ovvero Chabot, Ekdal, Tonelli, Vieira e Ferrari. Martedì la ripresa degli allenamenti.

SETTIMANA CONCLUSA – Una partitella per la Sampdoria per chiudere la settimana di allenamento. I blucerchiati, sotto gli occhi del tecnico Claudio Ranieri, hanno infatti lavorato sul campo anche quest’oggi in vista della sfida della prossima settimana contro l’Inter a San Siro. Ad andare in gol per la squadra vincente rispettivamente Fabio Quagliarella e l’ex nerazzurro Federico Bonazzoli, mentre per gli sconfitti la rete del momentaneo 1-1 (prima del 2-1 finale) è stata siglata da Bartosz Beresyznski. Alla sfida non hanno preso parte cinque giocatori, ovvero Julian Chabot che si è dedicato a lavoro di scarico in palestra, Albin Ekdal, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira, che hanno effettuato degli esercizi specifici in campo e in palestra. Alex Ferrari invece prosegue con il percorso di recupero. Riposo domani e lunedì per i blucerchiati, che torneranno a preparare da martedì pomeriggio la sfida di domenica prossima a Milano.