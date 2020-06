Sampdoria al lavoro in vista dell’Inter: presente anche...

Sampdoria al lavoro in vista dell’Inter: presente anche Ferrero! Out in 3

La Sampdoria sarà la prima avversaria dell’Inter alla ripresa della Serie A. I blucerchiati, mentre i nerazzurri preparano la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Napoli, si concentrano sulla sfida di San Siro della prossima settimana. Il report dell’allenamento odierno agli ordini di Ranieri

RANIERI AL LAVORO VERSO L’INTER – “Prosegue la preparazione della Sampdoria. Sotto gli occhi del presidente Massimo Ferrero – salito in visita al Poggio di Bogliasco – i blucerchiati hanno svolto una seduta tecnico-tattica sul campo 1 del ‘Mugnaini’. Specifici programmati per Albin Ekdal e Lorenzo Tonelli, mentre Alex Ferrari continua il proprio protocollo riabilitativo. Domani, sabato, è previsto al mattino l’ultimo allenamento settimanale”.

