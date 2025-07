Samardzic ricorda l’Inter: «Tutto fatto, saltato tutto per dettagli»

Samardzic torna a parlare del suo mancato trasferimento all’Inter. In un’intervista rilasciata al portale serbo Hot Sport, il centrocampista dell’Atalanta ha raccontato per la prima volta con maggiore chiarezza cosa accadde durante quell’estate in cui sembrava a un passo dal vestire la maglia nerazzurra.

AFFARE SALTATO – Lazar Samardzic torna a parlare del suo mancato trasferimento all’Inter due stagioni fa: «Ero molto vicino all’Inter. L’accordo era praticamente concluso, ma solo verbalmente, e aspettavamo solo i dettagli finali del contratto», ha spiegato Samardzic, all’epoca all’Udinese. «Alla fine, quei dettagli si sono rivelati cruciali, perché non erano conformi all’accordo. Abbiamo dovuto annullare tutto». Il classe 2002, oggi tra i volti più interessanti della nuova Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha scelto di non entrare troppo nei particolari: «Non voglio dire molto di più, ma posso affermare che a volte le cose non accadono per un motivo. Ora è il passato, io sono concentrato al 100% sull’Atalanta e sulla mia nazionale, la Serbia». Un’opportunità sfumata che fece molto discutere all’epoca, con versioni contrastanti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra.