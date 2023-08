Samardzic il futuro incerto non blocca Sottil: convocato dall’Udinese

Per Samardzic niente Inter ma ancora Udinese. Sottil lo convoca per il primo match stagionale dei bianconeri di domani, contro la Juventus.

CONVOCATO – Oggi il via alla nuova stagione di campionato, ma molti calciatori di Serie A non hanno ancora un futuro ben definito. Come accade a Lazar Samardzic, solo una settimana fa a un passo dall’Inter, ancora in bilico fra l’Udinese e un’eventuale nuova destinazione. Il centrocampista, che aveva addirittura superato le visite mediche con i nerazzurri, sarebbe già potuto essere a disposizione di Simone Inzaghi questa sera, par Inter-Monza. Invece, come si legge sul sito ufficiale dell’Udinese, sarà al servizio di Andrea Sottil domani per la prima di campionato contro la Juventus. Con il calciomercato ancora aperto e un corteggiamento in corso, Samardzic è stato comunque convocato dal suo allenatore per l’esordio stagionale dell’Udinese. Proprio dalla partita di domani potrebbero arrivare nuovi indizi di mercato.

Fonte: Udinese.it