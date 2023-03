Samaden non rinnova con l’Inter dopo 33 anni: ecco il reale motivo – TS

Roberto Samaden ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Inter dopo 33 anni di onorato servizio in nerazzurro e ben 16 trofei vinti nel settore giovanile nerazzurro. L’edizione odierna di Tuttosport svela il reale motivo dietro questa scelta.

ADDIO INTER – Roberto Samaden lascerà l’Inter dopo 33 anni e quasi 13 alla guida del settore giovanile. Nei giorni scorsi ha comunicato la scelta di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno ai vertici del club. Nessun contrasto o problema particolare con la società (il contratto era già pronto sul tavolo). Solamente la scelta, a 56 anni, di provare una nuova esperienza professionale. Assai probabile che Samaden voglia misurarsi in un altro ruolo, magari a livello di prima squadra, anche se non è da escludere un coinvolgimento maggiore con la FIGC con la quale collabora dal 2010 (dal è coordinatore della sezione di sviluppo del calcio giovanile). Il vivaio nerazzurro sotto la gestione Samaden ha raccolto ben 16 scudetti, l’ultimo, in attesa della fine di quest’annata

Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Stefano Pasquino