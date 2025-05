Salvini rosica: «Inter in finale? Non mi rappresenta, io non la tiferò»

Salvini non ci pensa a tifare Inter in finale di Champions League, nonostante questa rappresenti l’Italia. Il politico, tifoso del Milan, rosica un po’.

UN SALVINI FUMANTE – Il Milan, con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, chiude una delle sue stagioni più disastrate degli ultimi vent’anni. La sola Supercoppa italiana vinta a Riad non può ovviamente salvare la stagione dei cugini, che rischiano seriamente di non qualificarsi a nessuna coppa europea. Altroché Champions League. Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in collegamento su TeleLombardia, affranto per la sconfitta del suo Milan ieri sera a Roma, ha poi risposto sulla finalissima di Champions dell’Inter contro il PSG il prossimo 31 maggio. Il politico decisamente contrariato sul tifare o meno per la Beneamata, squadra italiana, ha commentato in questo modo: «Non mi viene neanche di dire auguri per il 31. L’Inter rappresenta l’Italia? No no, non me. Non ci penso neanche a tifarla, sto cercando un luogo non raggiunto dal segnale telefonico per quella giornata». Salvini si conferma, comunque, un talismano al contrario per il Diavolo. Ogni qualvolta presenzia allo stadio per vedere i rossoneri o parla di vittoria alla vigilia di una partita, puntualmente il Milan perde la partita.