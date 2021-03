Salvini provoca: Â«Vantaggio Inter senza coppe, pensino ai milioni di bucoÂ»

Salvini provoca: «Vantaggio Inter senza coppe, pensino ai milioni di buco»

Matteo Salvini © European Union 2017 – European Parliament – Creative Commons

Matteo Salvini, segretario della Lega, è stato intervistato su “Radio Punto Nuovo”. Salvini, noto tifoso del Milan, ha parlato anche della lotta scudetto con una frecciata evitabile all’Inter che, dopo la sconfitta dei rossoneri, vola sempre più in cima alla classifica

IL BUCO – Salvini, da tifoso del Milan, probabilmente fatica ad accettare il fatto che la sua squadra sia ormai crollata alle spalle dei cugini nerazzurri e lancia una frecciata in riferimento alle note vicende che coinvolgono in queste settimane la società nerazzurra: «Il Milan ha giocato male, il Napoli ha meritato la vittoria: i rigori si possono avere o no, non mi attacco a quello. Un Milan che è un Milan, non può attaccarsi ad un presunto rigore all’87’. Sto con la testa alla partita di mercoledì contro il Manchester United e spero di sorridere giovedì. Fa freddo a -9 in classifica? Oggi c’è un bel sole. L’Inter vincerà, l’eliminazione in Europa li ha avvantaggiati, fossi in loro avrei timore delle centinaia di milioni di euro di buco societario»