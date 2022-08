Salvate il soldato Radu, la scelta della Cremonese per la 2ª di Serie A − TS

Esordio da dimenticare per Radu con la maglia della Cremonese. Fatale l’errore contro la Fiorentina che ha condannato i lombardi al KO. La scelta dei lombardi in vista della trasferta di Roma

SCELTA − Andrei Ionut Radu l’ha combinata nuovamente grossa. In Fiorentina-Cremonese ha commesso un errore fatale contribuendo alla sconfitta dei lombardi per 3-2 al fotofinish. Papera pesante del portiere in prestito dall’Inter il quale si è praticamente buttato la palla dentro la porta. Alvini e la Cremonese hanno però preso sin da subito le sue difese. Il tecnico difendendolo in sala stampa nel post-match (vedi articolo) e il club tramite un post sui social (vedi articolo). In vista di Roma-Cremonese, seconda giornata di campionato, Radu sarà ancora titolare. Confermata la fiducia.

Fonte: Tuttosport − Luca Mignani