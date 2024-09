Salisburgo-Marsiglia, sconfitta flop per De Zerbi! Carboni in campo

Salisburgo-Marsiglia è la partita della domenica sera di Ligue 1 e si conclude per 1-0. Roberto De Zerbi e i suoi deludono e perdono la scia di PSG e Monaco. Il giocatore in prestito dall’Inter Valentin Carboni ha giocato.

FLOP – Salisburgo-Marsiglia si conclude con il risultato di 1-0. Flop totale per la squadra di Roberto De Zerbi, che non riesce a tenere il passo di PSG e Monaco perdendo così il primo posto condiviso in Ligue 1. Il giovane Diego Moreira al minuto 40 basta al Salisburgo per ottenere i tre punti utili per arrivare a quota 9. Il Marsiglia si ferma in seguito alla vittoria rocambolesca con il Lione e non riesce a confermarsi nonostante l’esordio ufficiale in partita di Adrien Rabiot, entrato al minuto 62.

Salisburgo-Marsiglia, si rivede Carboni in campo!

RITORNO – Non è stata l’unica sorpresa l’ex Juventus, perché in campo si è rivisto anche il giovane classe 2005 dell’Inter Valentin Carboni. L’esterno di proprietà del club nerazzurro ha fatto il suo ingresso al 71′ al posto di Luis Henrique sulla fascia destra, ma non ha inciso a gara in corso. Per l’argentino ritorno in campo dopo due panchine consecutive senza nemmeno un minuto in campo. Inizio non proprio positivo in Francia per Carboni, che avrebbe bisogno di maggiore spazio per crescere meglio.