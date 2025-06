Il Salisburgo batte il Pachuca e si prende la vetta del gruppo H

Vittoria per il Salisburgo, 2-1 contro il Pachuca. La squadra austriaca si prende la vetta del gruppo H, lasciando alle spalle Real Madrid e Al-Hilal.

VITTORIA E PRIMO POSTO – Nel gruppo H, al termine della prima giornata, scala posizioni il Salisburgo, che batte il Pachuca e agguanta il primo posto, anche complice il pari all’esordio del Real Madrid contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. A Cincinnati, a partire dalla mezzanotte italiana, va in scena il match tra gli austriaci e i messicani. Primo tempo equilibrato, tant’è che bisogna aspettare il minuto 42 per vedere il primo gol della nottata: a segnarlo ci pensa l’israeliano Gloukh, che trasforma in gol un assist di Sulzbacher. Nella ripresa, il Pachuca entra bene e al 56′ trova il gol del pareggio con Gonzalez, mandando in estasi i tifosi messicani. Al 76′, però, nuova rete del sorpasso Salisburgo con il tap-in di Onisiwo, che era entrato in campo ad inizio secondo tempo per Baidoo. Vittoria degli austriaci, che si prendono la vetta del girone H. Nel prossimo turno, sempre alla stessa ora italiana (le 00.00), se la vedranno contro l’Al-Hilal, con l’obiettivo di portare a casa già subito la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo.

PACHUCA-SALISBURGO 1-2

42′ Gloukh, 56′ Gonzalez (P), 76′ Onisiwo