Salisburgo, 21 giocatori convocati per il ritiro di Malta e a disposizione contro l’Inter

Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha convocato ventuno giocatori per il ritiro di Malta e che domani sfideranno l’Inter in amichevole. Sono sette i giocatori infortunati e non a disposizione della squadra, oltre i quattro ancora occupati al Mondiale.

I CONVOCATI – Il Salisburgo di Matthias Jaissle ha convocato ventuno giocatori per il ritiro di Malta. Restano fuori i sei infortunati (Benjamin Sesko, Nicolas Capaldo, Fernando, Lucas Gourna-Douath, Oumar Solet, Samson Tijani, Andreas Ulmer) e i quattro ancora occupati al Mondiale. Di seguito la lista completa dei ventuno giocatori convocati. Ricordiamo che Inter-Salisburgo sarà il secondo di due impegni amichevoli a Malta, dopo il 6-1 di ieri allo Gzira United (vedi highlights). La partita andrà ancora in diretta streaming su Facebook ancora a pagamento (vedi QUI).

SALISBURGO, I 21 CONVOCATI PER IL RITIRO A MALTA

Junior Adamu

Lawrence Agyekum

Samson Baidoo

Bernardo

Amar Dedic

Raphael Hofer

Zeteny Jano

Dijon Kameri

Maurits Kjaergaard

Sekou Koita

Karim Konate

Nico Mantl

Kamil Piatkowski

Tolgahan Sahin

Nicolas Seiwald

Roko Simic

Adam Stejskal

Ignace Van der Brempt

Alexander Walke

Lukas Wallner

Maximilian Wöber

Fonte: redbullsalzburg.at