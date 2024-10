Salini (AD Webuild): «Uno stadio accanto a San Siro? Una follia!»

L’AD di WeBuild Pietro Salini si è espresso in merito all’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto a San Siro. Giudizio negativo, per queste ragioni.

L’IPOTESI – Inter e Milan stanno studiando la possibilità di costruire un nuovo stadio accanto a quello di San Siro. Le due società indagano su tale soluzione, avendone discusso in via preliminare con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Quel che è certo è che le dirigenze delle due squadre non intendano più proseguire alla Scala del calcio, trattandosi di sfruttare gli introiti superiori i guadagni potenzialmente ricavabili da uno stadio di proprietà. Il tema non è ancora vicino a una sua risoluzione, stante la presenza di vari aspetti da definire.

Salini sull’ipotesi di uno stadio vicino a San Siro: la polemica

GIUDIZIO CRITICO – Come riportato da Calcio e Finanza, l’AD di WeBuild Pietro Salini si è esposto in maniera molto netta sul punto. Questo il suo commento: «Due stadi separati sono una follia, è meglio investire in giocatori. Su San Siro aspetto. Abbiamo fatto una proposta che risponde alle esigenze delle squadre, ora i proprietari americani stanno riflettendo su un nuovo stadio. Quando realizzeranno quanto tempo ci vuole in Italia per realizzare un nuovo impianto si analizzerà di nuovo il nostro progetto».