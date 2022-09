Salihamidzic avverte l’Inter: «Dopo la sosta un altro Bayern Monaco»

Due su due in UEFA Champions League, ma poco brillante in campionato. Questa la situazione attuale in casa Bayern Monaco, rivale europea dell’Inter nel gruppo C della competizione. Il dirigente dei bavaresi Hasan Salihamidzic, ha parlato ai microfoni della Bild am Sonntag del momento. E della voglia di invertire la rotta.

INVERTIRE LA ROTTA – Hasan Salihamidzic avvisa l’Inter – con la sfida di ritorno della Champions League in programma il primo di novembre – e le altre avversarie del Bayern Monaco. I bavaresi, non in formissima in campionato, sono pronti a invertire la rotta dopo la sosta: «Faremo vedere ben altre cose al rientro dalla pausa per le Nazionali. Me lo aspetto. Una maggiore intensità fisica, voglia e impegno in ogni partita. Sono i fattori principali per poter tornare ad avere successo. Inoltre abbiamo bisogno di ritrovare una maggior concretezza dopo tutte le chance create».