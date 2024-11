Saliba: «Inter-Arsenal? Tutti vogliamo giocare partite di questo tipo»

Saliba, difensore dell’Arsenal, è già proiettato alla sfida contro l’Inter il prossimo 6 novembre. Oggi i Gunners hanno perso in Premier League.

REAZIONE – L’Arsenal ha perso contro il Newcastle per 1-0 a pochi giorni dall’incontro di Champions League contro l’Inter a San Siro. A commentare la partita ci pensa Saliba. Il difensore francese rammaricato per il KO, ma chiama subito ad una reazione: «Siamo un po’ tristi perché volevamo vincere. Purtroppo non ci siamo riusciti perché non penso di aver giocato la nostra miglior partita. Ma dobbiamo restare uniti ed essere pronti per la prossima settimana. Forse meritavamo un punto ma non penso che meritassimo di vincere oggi. Hanno avuto una possibilità e hanno segnato. Eravamo in testa cercando di pareggiare ma penso che dobbiamo fare meglio. La partita è finita e dobbiamo concentrarci su quella che verrà».

Saliba verso Inter-Arsenal: il francese chiama alla reazione

GRANDE PARTITA – Mercoledì ci sarà Inter-Arsenal, grandissima sfida di Champions League. Saliba si proietta sulla partita di San Siro, determinato a rialzare immediatamente la testa. Avviso ai campioni d’Italia di Simone Inzaghi: «La prossima settimana abbiamo due grandi partite per tornare con la vittoria. Contro l’Inter è una grande partita, se vinciamo abbiamo di nuovo fiducia e dobbiamo farcela. Vogliamo tutti giocare grandi partite come queste».