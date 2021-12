Salernitana, rischio rinvio rientrato? Pericolo scampato anche per l’Inter

Nel tardo pomeriggio di oggi si è diffusa la notizia del blocco per la Salernitana della partenza per Udine (vedi articolo). Dal club friulano arrivano rassicurazioni e questa è una buona notizia anche per l’Inter, che ha giocato venerdì coi campani e rischiava di avere il gruppo squadra come contatto stretto.

NESSUN PROBLEMA – Udinese-Salernitana dovrebbe aprire la diciannovesima giornata di Serie A domani alle ore 18.30. La conferma arriva da Pierpaolo Marino, DG dei friulani, a Udinese Tonight su Udinese TV: «La Lega Serie A ci ha confermato che la partita si giocherà domani alle 18.30 e che la Salernitana ha prenotato un charter domattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Questa è la verità, quindi non ci saranno assolutamente stravolgimenti. A quest’ora i risultati dei molecolari sono già arrivati: se la Lega Serie A non ha rinviato non succede proprio nulla. I tifosi, i nostri abbonati e quelli che hanno comprato il biglietto, che vengano perché al momento la partita al 99.99% si gioca. Noi siamo stati sempre concentrati, anche perché dalla Lega Serie A ci dicevano che la Salernitana non aveva una situazione tale da giustificare un rinvio. Siamo stati sempre pronti».