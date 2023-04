Salernitana prossimo avversario dell’Inter in Serie A: un big a serio rischio

La Salernitana sarà il prossimo avversario dell’Inter in Serie A, torneo dove la squadra di Inzaghi deve evitare di proseguire la striscia negativa. Nei campani, che oggi giocheranno a La Spezia, non dovrebbe esserci un big.

ASSENZA PROBABILE – Nei convocati della Salernitana per la partita in casa dello Spezia (oggi ore 15) non figura Pasquale Mazzocchi, che però ha seguito lo stesso la squadra in Liguria. L’esterno, uno dei migliori della squadra di Paulo Sousa, ha riportato una lesione muscolare di basso grado al gluteo destro. Difficile, se non improbabile, che possa esserci venerdì alle 17 all’Arechi contro l’Inter. L’altro assente oggi nella Salernitana è il centrocampista Domen Crnigoj, pure lui reduce da lesione muscolare.