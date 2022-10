Salernitana, al via la preparazione per l’Inter. Esami per un infortunato

Dopo la giornata di riposo di ieri, la Salernitana è tornata oggi in campo per iniziare la preparazione in vista della gara contro l’Inter. Esami per il centrocampista Giulio Maggiore, uscito per infortunio in occasione della vittoria per 2-1 contro la Salernitana.

RIPARTENZA – Un giorno di riposo e poi di nuovo in campo. La Salernitana ha iniziato oggi la preparazione in vista della gara di domenica – ore 12.30 a San Siro – contro l’Inter. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione tecnica, seguita da esercitazioni tattiche. Conclusione, poi, con una partitella. Assente Giulio Maggiore, che si è sottoposto a dei controlli dopo l’infortunio di domenica. Evidenziata una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero ancora da definire. Ma sicuramente non ci sarà contro i nerazzurri.