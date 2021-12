Salernitana, lotta contro il tempo per restare in Serie A. Novità di Capodanno?

Salernitana, tutto risolto? L’apprensione è tanta, perché ancora non si è sbloccata la vendita della società granata. Le offerte sembrano esserci ma il tempo ormai sta per scadere. E la Serie A pretende chiarezza prima che il 2022 abbia inizio

ANCORA SALERNITAN…A? – Se ne parla poco ma è giusto ricordarlo. Anzi, è doveroso. La Salernitana deve ancora “trovare” un nuovo proprietario. La lotta è contro il tempo e, a quanto apre, si attenderà solo la giornata di domani per l’attesissima fumata bianca. E il 1° gennaio 2022 dovrebbe segnare una nuova era per il calcio a Salerno. Che sia un Capodanno di un nuovo inizio. Una situazione da monitorare con attenzione. Perché il girone di ritorno della Serie A 2021/22 non può iniziare con l’handicap rappresentato dal “problema Salernitana”. Al momento, causa Covid-19 (vedi articolo), Salernitana-Inter resta l’ultima partita giocata in Serie A dalla società granata. Sperando che non sia (stata) davvero l’ultima…