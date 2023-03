Salernitana-Inter, via alla vendita libera dei biglietti. Attesa settore ospiti

L’Inter giocherà tre trasferte consecutive, dopo la partita contro la Fiorentina, e la seconda delle tre sarà quella con la Salernitana. All’Arechi in campo venerdì 7 aprile alle 17, ma già oggi inizia la vendita biglietti. Con un posticipo per il settore ospiti.

LA PARTITA – Comincia a mezzogiorno di oggi la vendita libera dei biglietti per Salernitana-Inter. Si attende il tutto esaurito all’Arechi, per il match della ventinovesima giornata di Serie A venerdì 7 aprile alle 17 (è cambiata la data martedì scorso). Per i tagliandi si va da un minimo di 45 euro in Curva Sud a un massimo di 120 euro in Tribuna Rossa Vip, prevendita inclusa. Previste riduzioni per Over-65, donne e Under-14. Le persone diversamente abili hanno il prezzo privilegiato di 5 euro, con l’accompagnatore che paga 20 euro. Per il settore ospiti la vendita biglietti di Salernitana-Inter non comincia oggi: apertura posticipata alle 10 di domani, al costo di 45 euro. L’unica rivendita autorizzata è VivaTicket, fra sito e punti vendita, per i residenti a Salerno e provincia che volessero seguire la partita nel settore destinato ai tifosi dell’Inter necessaria la tessera Siamo Noi.