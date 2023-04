Salernitana-Inter, le pagelle: Gosens il migliore, Lukaku rovina tutto – TS

Il migliore in campo dell’Inter nel match contro la Salernitana è Robin Gosens, che oltre al gol regala una buonissima prestazione

PAGELLE – TuttoSport premia la prestazione di Robin Gosens con un 7 in pagella. Il suo gol interrompe il digiuno nerazzurro su azione, che era di 538 minuti. Anche Kristjan Asllani, al rientro in campo dal 1′, riesce a strappare un 6,5. L’albanese ispira il gol dell’1-0 con un bel lancio per Lukaku, giocando poi con tecnica e personalità. Il belga, invece, è la delusione della giornata. Il suo 4,5 si spiega con l’erroraccio di testa a pochi centimetri dalla porta di Ochoa, che rovina una prestazione non così negativa. Infine, Onana non riesce ad andare oltre al 5 per via del rocambolesco gol subito all’ultimo minuto da Candreva.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna