Salernitana-Empoli, che show! Tre punti per i toscani prima dell’Inter

Termina Salernitana-Empoli, sfida delle ore 15 che ha visto i toscani guadagnare tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Ben sei i gol segnati, un 2-4 con protagonista un ottimo Andrea Pinamonti (vedi articolo), in vista della sfida della prossima giornata contro l’Inter.

SFIDA SALVEZZA – Show a Salerno, dove Salernitana-Empoli si conclude con il punteggio di 2-4. La gara si sblocca subito dopo 2′ con Andrea Pinamonti bravo a sorprendere la difesa di casa e a mettere il sigillo del momentaneo 0-1. Poi i toscani si scatenano e in pochi minuti si portano sullo 0-3: prima Patrik Cutrone segna lo 0-2 all’11’, poi Stefan Strandberg è autore di una sfortunata autorete al 13′. Gli ospiti giocano meglio e dominano il primo tempo, chiudendo i primi 45′ con il quarto gol segnato nuovamente da Pinamonti, un cucchiaio su rigore. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno un moto d’orgoglio e in sette minuti segnano due gol: Ranieri al 48′ e un’autogol di Ismajli al 55′. Un fuoco di paglia però, perché l’Empoli è bravo a resistere a conquistare tre pesanti punti in vista della sfida contro l’Inter.