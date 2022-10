Salernitana, ecco i 3 punti dopo l’Inter: 1-0 con lo Spezia, Mazzocchi gol

La Salernitana dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro rialza la testa all’Arechi contro lo Spezia. La squadra di Davide Nicola vince di misura contro gli uomini di Luca Gotti grazie alla rete decisiva di Mazzocchi

DI MISURA – La Salernitana di Davide Nicola rialza la testa in campionato dopo la sconfitta rimediata a San Siro con l’Inter. I granata all’Arechi si impongono per 1-0 contro lo Spezia di Luca Gotti. Decisiva la rete di Mazzocchi al 48′ con una gran conclusione a giro che non lascia scampo a Dragowski. Al 71′ la Salernitana colpisce anche una traversa con Gyomber. Dopo ben dieci minuti di recupero, nei quali Dragowski nega il 2-0 ai campani almeno in due occasioni, la sfida termina sull’1-0.