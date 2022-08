Salernitana, dominio con poker! Atalanta di misura sul Verona con un siluro

Sono da poco terminate le due gare di Serie A delle 18.30. Dominio totale della Salernitana contro la Sampdoria (4-0), mentre all’Atalanta basta un siluro di Teun Koopmeiners per avere la meglio sul Verona (0-1).

SALERNITANA-SAMPDORIA – C’è anche un po’ di Inter nella vittoria della Salernitana sulla Sampdoria per 4-0. Protagonista del 4-0 dei campani, infatti, è stato Federico Bonazzoli autore dell’assist per il gol di Dia che sblocca il risultato e della rete del 2-0. Nella ripresa, poi, ci pensano Vilhena e Botheim a congelare il risultato e calare il poker finale. Brutta prestazione dei blucerchiati, ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

VERONA-ATALANTA – Meno emozioni al Bentegodi, specialmente nel primo tempo dove Verona e Atalanta non creano occasioni particolarmente memorabili. Il tutto cambia nella ripresa, quando Teun Koopmeiners lascia partire un siluro dalla lunga distanza che vale il gol dello 0-1 e della vittoria dei bergamaschi, che si portano così a 7 punti in classifica. I gialloblu, invece, rimandano ancora l’appuntamento con il primo successo in campionato.