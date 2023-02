Salernitana, buona la seconda per Sousa: 3-0 al Monza (che chiude in dieci)

La Salernitana ha ospitato all’Arechi il Monza nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15.00. Dopo la disfatta alla sua prima sulla panchina campana, Paulo Sousa non delude in casa battendo la squadra di Palladino con un rotondo 3-0. I brianzoli chiudono in inferiorità numerica per l’espulsione di Donati

VITTORIA CONVINCENTE – La Salernitana di Paulo Sousa ha ospitato allo stadio Arechi il Monza di Raffaele Palladino imponendosi con un rotondo e convincente 3-0, impacchettato tutto nel secondo tempo. Ad aprire le marcature è Coulibaly con una vera e propria prodezza balistica imparabile per Cragno. Al 65′ raddoppia Kastanos con un altro pregevole gol mentre il 3-0 arriva al 71′ con Candreva che approfitta di una respinta di Cragno per buttarla dentro. Ochoa decisiva sull’1-0 della Salernitana con un vero e proprio miracolo su Mota Carvalho. Piatek all’84’ divora letteralmente il 4-0 a porta vuota. Il Monza termina il match in inferiorità numerica per l’espulsione di Donati (doppio giallo). Sousa, alla sua seconda uscita sulla panchina campana, vince e convince. Seconda sconfitta consecutiva per il Monza dopo quella con il Milan.