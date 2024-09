Salcedo, sorpresa Inter: reintegrato per la Serie A

Con l’arrivo di settembre, è tempo di spulciare le liste in attesa poi di scendere in campo anche in Champions League. In Serie A, l’Inter si ritrova un nuovo nome nella lista degli over 22.

LISTA – A due giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, l’Inter adesso inizia a fare i conti con i calciatori che erano esuberi e che non sono riusciti a cedere. Allo stesso tempo si vede come alcuni calciatori, come ad esempio Eddie Salcedo, siano passati nella lista dei grandi e non più negli under da poter sfruttare anche in Europa. Come si evince dalla lista sul sito della Lega Calcio, i nerazzurri si ritrovano ben quattro giocatori over 22 cresciuti nel club. E si parla di Raffaele Di Gennaro, terzo portiere del club e numero uno dei nerazzurrini di quando giocava nella primavera. Stesso discorso anche per Federico Dimarco che è cresciuto nel vivaio nerazzurro per poi tornare da calciatore maturo. A ruota negli over 22 c’è il nome di Alessandro Bastoni che col tempo si è preso la difesa dell’Inter.

NOME – Come anticipato prima, l’ultimo a salire in questa particolare lista è proprio Eddie Salcedo. È arrivato dalle giovanili del Genoa, dopo il passaggio di rito nel settore giovanile dell’Inter, l’azzurro passa in prestito dal Verona allo Spezia fino ad arrivare all’ultima esperienza a Lecco nel corso dello scorso anno. L’attaccante nerazzurro, che adesso sfrutterà la chance di essere rimasto a Milano, è nato l’1 ottobre del 2001. Ecco perché da adesso in poi, il nome dell’azzurro risulterà negli over 22 cresciuti nel club di appartenenza e non più come l’Under 22 da poter sfruttare nelle liste.