Salcedo sempre più lontano dal Bari: indizio non banale sul proprietà Inter!

Salcedo sempre più lontano dal Bari. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter potrebbe presto ritornare alla casa madre. Avventura al capolinea

NON CONVOCATO − Eddie Salcedo non è stato convocato dal Bari in occasione del match contro il Perugia. Il tecnico dei biancorossi non lo ha convocato così come lo squalificato Cheddira. Salcedo dunque sarebbe pronto a lasciare la Puglia dopo appena sei mesi di prestito e ritornare nuovamente all’Inter. Al suo posto, sempre dall’Inter in prestito è quasi fatta per l’arrivo di Sebastiano Esposito.