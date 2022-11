Salcedo: «Questo è un anno importante per me! Il gol mi mancava tanto»

Eddie Salcedo, in prestito dall’Inter al Bari, ha realizzato la rete del pareggio in Bari-Sudtirol. Il centravanti si è espresso con soddisfazione al termine della partita

RESPONSABILITÀ − L’ex Inter Salcedo, autore di un grande gol in Bari-Sudtirol (vedi articolo), ha parlato così nel post match: «Mi mancava tanto questo gol, l’anno scorso non ho giocato tanto. Ora devo continuare a lavorare bene e a farne tanti altri. Mi sento la responsabilità da quando sono arrivato qua, questo è un anno importante per me. Voglio aiutare la squadra. Qua si aspettano molto da me, posso dare molto».