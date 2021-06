Salcedo, possibile ballottaggio all’Inter? Due opzioni per il suo futuro

In estate Eddie Salcedo tornerà all’Inter dopo il biennio in prestito al Verona. Il futuro dell’italo-colombiano è però ancora in dubbio.

TROPPO PRESTO? – Nelle prossime settimane, Eddie Salcedo tornerà a essere un giocatore dell’Inter. L’italo-colombiano classe 2001 rientrerà a Milano dopo le sue prime due stagioni complete da professionista, a Verona. Che si concludono con un totale di 4 reti in 37 partite. E una sua permanenza all’Inter non è affatto da escludere. L’attaccante 19enne è già di proprietà dell’Inter ed ha un ingaggio più che contenuto. Tuttavia, dovrà prima essere valutato dal nuovo tecnico, Simone Inzaghi. Facile ipotizzare quindi una nuova esperienza in prestito per lui.

BALLOTTAGGIO – Se invece Salcedo dovesse rimanere nella prima squadra dell’Inter, si aprirebbe un bel ballottaggio. Dovrebbe infatti giocarsi il posto con Andrea Pinamonti, e forse anche con Sebastiano Esposito, di rientro dal prestito al Venezia. Difficile che rimangano tutti e tre, più probabile che quest’ultimo si faccia un’altra esperienza in prestito, dopo la promozione coi veneti. Così facendo, Salcedo potrebbe giocarsi una maglia con Pinamonti, sempre che il numero 99 rimanga dopo l’ultima stagione (1 gol in 172 minuti).