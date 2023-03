Salcedo, chance dell’ultimo minuto in Brescia-Genoa! Partiva fuori

Chance per Eddie Salcedo dell’Inter. Il giocatore, ex Bari e oggi al Genoa, partirà titolare al Rigamonti nella sfida col Brescia. Inizialmente era stato messo in panchina

TITOLARE − Salcedo scenderà inaspettatamente in campo dal primo minuto in Brescia-Genoa. L’attaccante di proprietà dell’Inter non figurava inizialmente tra i titolari di Gilardino. Ma l’infortunio di un altro ex nerazzurro, Puscas, ha costretto il tecnico campione del Mondo nel 2006 ha dare un’occasione a Salcedo. Il match inizierà tra pochissimo, alle ore 14.

Brescia-Genoa, le formazioni ufficiali: cambio dell’ultimo minuto nel Grifone

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard; Bisoli, Van der Looi, Ndoj; Galazzi, Rodriguez, Ayé.

Allenatore: Daniele Gastaldello.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Sabelli, Badelj, Strootman, Jagiello, Haps; SALCEDO, Gudmundsson.

Allenatore: Alberto Gilardino.