Sala vince le elezioni comunali a Milano: accelerata sul nuovo stadio?

Giuseppe Sala ha vinto al primo turno le elezioni comunali per quanto riguarda la città di Milano. Ora Inter e Milan sperano in un’accelerata per quanto riguarda il progetto del nuovo impianto. Prima della frenata, il comune aveva dato l’OK per l’impianto ma andranno fatte ancora delle valutazioni.

CONFERMA SALA – Tra la situazione legata alla pandemia e le imminenti elezioni comunali, il progetto nuovo stadio ha subito inevitabilmente una frenata. Ora, con la conferma del sindaco Giuseppe Sala, Inter e Milan sperano in un’accelerata decisiva. Entrambi i club hanno rivisto il progetto per venire incontro alle richieste dell’amministrazione che, aveva dato l’OK per quanto riguarda l’impianto, ma andranno fatte ancora delle valutazioni riguardo quello che sorgerà attorno esso. Nei prossimi giorni, dunque, è previsto sicuramente un incontro tra club e progettisti dove si parlerà inevitabilmente della salvaguardia del “vecchio” San Siro e un’area verde di oltre 100mila metri quadrati. Mancano ancora le firme, ma con ogni probabilità, sarà lo studio Populous ad assumersi l’incarico del nuovo progetto San Siro. Inter e Milan non vogliono più perdere tempo.