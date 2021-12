Sala: «Tenere San Siro? Da convincere Inter e Milan, io no in due anni»

Sala si è espresso sullo stadio in occasione di una visita all’Opera San Francesco, dove ha servito come volontario alla mensa per i senzatetto. Il sindaco di Milano ritiene che per tenere in piedi San Siro serva l’OK di Inter e Milan.

LA SITUAZIONE – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si esprime sulla questione stadio, dopo che Inter e Milan hanno scelto il progetto di Populous (vedi articolo): «Mi pare che sia utile sia il lavoro consiliare sia il dibattito pubblico, non bisogna sfuggire al dibattito. Rispetto a questo ho chiesto due cose. La prima è che, siccome con la Giunta ho dato la pubblica utilità al progetto poche settimane fa, non posso negare un atto che ho fatto e questa è la situazione di partenza. Poi ogni incontro deve vedere intorno al tavolo tutti, perché ha poco senso che i comitati dicano a me che dobbiamo rimanere a San Siro. Devono convincere le due squadre ed è una cosa che io non sono riuscito a fare in due anni».

Fonte: Sport Mediaset