Sala sullo stadio di Inter e Milan: «Mai avuto ripensamenti. Un solo dubbio»

Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Milano e dei progetti di Inter e Milan. Il sindaco di Milano, a margine di un evento pubblico, spiega ai giornalisti presenti le sue perplessità specificando di non avere alcun ripensamento. Di seguito le sue dichiarazioni

POCHI DUBBI – Beppe Sala si dice ancora favorevole al nuovo stadio di Inter e Milan, con una sola perplessità: «Sullo stadio sono d’accordo sul fatto che serva, il dubbio è la necessità di creare qualcosa di omogeneo in cui il quartiere può essere parte attiva. Non possiamo creare un gioiellino lì e tutto intorno rimane quel che rimane, per cui sì in quell’ottica. Detto ciò, io non ho mai avuto ripensamenti, sono a favore del fatto che il progetto vada avanti ma ovviamene gestisco il bene pubblico e di tutti i milanesi, che è la nostra area».