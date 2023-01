Sala sullo questione stadio: «Niente polemiche, pensiamo a cosa fare»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato ancora della questione stadio, in particolare del vincolo di mantenimento, che nel caso venisse confermato, impedirebbe la distruzione dell’impianto di San Siro

NIENTE POLEMICHE – Giuseppe Sala, margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, ha dichiarato quanto segue: «La prossima settimana arriveranno in giunta comunale i risultati del dibattito pubblico. ma in mezzo c’è il rischio di un vincolo. Io non voglio entrare in polemiche, se la vedano loro, ma finché non capiamo se c’è o meno il vincolo, non procediamo. Perché procedendo rischieremmo di creare un danno alle società anche dal punto di vista economico. Se noi diamo interesse pubblico, loro cominciano a lavorare e spendere soldi e tempo. Se nel frattempo subentra un vincolo è un problema. Non ho capito la posizione del Governo. Ma ovviamente credo che non sia il caso di entrare in polemiche ma di pensare a quello che dobbiamo fare. Alla luce dei risultati del dibattito pubblico, infine, la giunta giudicherà quali possono essere i correttivi da considerare. Questo è un passo formale ma fondamentale perché previsto dalla legge». Così il sindaco di Milano sulla questione relativa alla stadio.