Sala sul nuovo stadio: «Proprietà Milan? Per noi non cambia nulla! Anzi…»

Inter e Milan continuano a lavorare al progetto del nuovo stadio che adesso potrebbe vedere anche nuovi scenari qualora i rossoneri cambiassero proprietà (vedi articolo). Beppe Sala, proprio a tal proposito, fa sapere che per il Comune di Milano non cambia nulla. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da calcioefinanza.it

SITUAZIONE INALTERATA – Inter e Milan hanno intenzione di portare a termine il progetto del nuovo stadio, ma qualora i rossoneri cambiassero proprietà potrebbe aprirsi anche lo scenario dello stadio in solitaria. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, garantisce che non cambierebbe nulla: «Quello che posso garantire è che dal nostro punto di vista non cambia nulla, non è la proprietà che cambia le cose. Anzi se la nuova proprietà confermasse un investimento di lungo termine sarebbe anche meglio. Guardo con interesse e potrebbe essere una buona opportunità per il Milan».