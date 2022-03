Sala: «Stadio? Percorso avviato bene. Marotta, persona ragionevole»

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, margine della partenza della Milano-Sanremo di ciclismo, ha risposto alla domanda sulla questione stadio. Come riporta Calcio e Finanza, il primo cittadino ha espresso parole cordiali anche nei confronti dell’AD dell’Inter, Marotta

PROGETTO − Le parole di Sala in merito alla questione stadio: «Il nuovo stadio? Si può fare. Purtroppo nel nostro Paese tutto è molto complicato: ci vuole pazienza però il percorso non è interrotto. Secondo me è avviato anche bene, ci vuole solo un po’ di pazienza. Credo che Beppe Marotta sia persona ragionevole, non ho mai avuto con lui nessun tipo di problema quindi continuiamo a lavorarci».