Sala: «Stadio? Non contrario. Inter e Milan, voglio solo garanzie»

Il tema dello stadio a Milano continua a far discutere. Il sindaco Giuseppe Sala, in un intervento pubblico, spiega come non sia contrario al progetto di Inter e Milan, ma di come servano delle garanzie.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, periodicamente si esprime sulla questione stadio. È accaduto anche oggi: «L’ho detto più volte che Inter e Milan sanno dove sto di casa, cioè a Palazzo Marino. Al di là di qualche tensione il dialogo è sempre necessario. Quindi sono a disposizione delle squadre per tutti i dubbi che ci possono essere e per confermare il nostro percorso. Una società pubblico-privata per gestire l’operazione? È da vedere, ma vorrei lasciare la parola al Consiglio comunale prima di confrontarsi su questa materia».

APERTURA PARZIALE – Sala precisa: «Non posso che confermare che non siamo contrari all’operazione dello stadio, come ho già detto. Se si trattasse solo di stadio possono cominciare domani mattina perché è un tema loro. Se invece il tema è la riqualificazione di un’area più ampia diventa anche un tema del Comune e voglio solo garanzia di tenuta nel tempo. Lo voglio dire anche ai tifosi, se fosse solo lo stadio per me possono iniziare domani mattina».

