Sala: «Stadio Inter e Milan? Comprendo necessità. Serve dibattito»

In occasione dell’istituzione dei Comitati Legalità e Antimafia a Milano, il Sindaco Beppe Sala ha parlato anche della questione legata al nuovo stadio cittadino per Inter e Milan.

NUOVO STADIO – Beppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione legata al nuovo stadio per Inter e Milan: «Comprendo che sia necessario un nuovo stadio, ma è altrettanto necessario verificare le condizioni. Bisogna anche avere un dibattito pubblico, dal momento che è una questione che interessa tutta la città. Il ruolo dei Comitati Legalità e Antimafia servirà per controllare il flusso finanziario necessario per queste opere».