Sala: «Stadio Inter e Milan, giunta comunale deciderà tra un anno! Poi…»

Il nuovo stadio di Inter e Milan sta seguendo un iter piuttosto lungo e travagliato, come sottolinea il sindaco di Milano Sala a margine della cerimonia del 4 novembre. Il primo cittadini del capoluogo lombardo detta i tempi della delibera da parte del Consiglio Comunale. Le sue dichiarazioni, riportate da Calcio e Finanza

TEMPISTICHE – Il nuovo stadio di Inter e Milan, sottoposto a dibattito pubblico, vedrà la delibera del Consiglio Comunale non prima di un anno. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha infatti dichiarato: «In Consiglio comunale, per decidere sullo stadio, penso che andremo fra un annetto. Adesso, purtroppo, questa storia dello stadio è talmente tribolata e il mio intendimento è fare un passo alla volta. Il prossimo sarà quello di ricevere, il 18 novembre, il risultato del dibattito pubblico. Da questo, noi dovremo formalmente rispondere o con l’accettazione delle osservazioni che sono state fatte, oppure respingerle argomentando. Dopodiché la giunta delibererà».

COMPITI – Sala sottolinea poi come la parola passerà a Inter e Milan: «A quel punto le squadre avranno il compito, da un lato di costruire il progetto esecutivo e dall’altro quello di spiegare meglio come San Siro verrebbe smantellato, a meno che si trovino altri interessi sulla strada. In un anno le opinioni cambiano».